Ronald de Boer ouve entrevista de Tolu Arokodare: "Isso é típico. Se você diz isso sobre seu companheiro de equipe..."

Tolu Arokodare voltou a ser decisivo para o Ajax na noite de quinta-feira. O atacante de 25 anos marcou dois gols e deu uma assistência na vitória por 6 a 1 sobre o FC Midtjylland, pela Conference League. Ainda assim, contou à Ziggo Sport que ficou mais feliz com um gol do qual não participou.

Após a partida, a repórter Noa Vahle observou que Tolu parecia ter comemorado mais o gol de Marcos Leonardo, que deixou o placar em 1 a 6. O brasileiro, que marcou seu terceiro gol pelo Ajax, entrou em campo aos 70 minutos no lugar de Tolu.

"Como você sabe disso?", respondeu Tolu, sorrindo. "É verdade. Depois que ele marcou, eu disse que não podia negar que agora estava perfeito."

"Como já disse em entrevistas anteriores, ele trabalha duro. E muita gente talvez não tenha visto que, mesmo depois de fazer o gol do 1 a 6, ele continuou pressionando intensamente. Até no 92º minuto. Eu disse a ele que isso demonstra uma boa mentalidade."

"Estou feliz por ele. Foi um belo gol também. E espero que isso lhe dê mais confiança. Este é um esporte coletivo. Se eu não marcar, espero que Leo marque. E, se Leo não marcar, espero que os outros jogadores marquem. Se todos marcarem, o time vence. Então, só quero o melhor para toda a equipe."

O comentarista Ronald de Boer considera as palavras de Tolu "características" dele. "Isso mostra um pouco como o grupo funciona e que a dinâmica entre os jogadores está boa."

"Quando você fala assim de um companheiro de equipe que, de certa forma, é seu concorrente... Às vezes, dá para dizer que é para impressionar a plateia, mas, no caso dele, dá para perceber que é sincero. É bonito de ver. Acho que o treinador fica feliz com isso."

"Temos um atacante com muita confiança. Já são 12 gols. Na temporada passada, ele fez 6 e disse que quer triplicar esse número. Portanto, pelo menos 18. Ele está no caminho certo. Neste momento, é o número 1 incontestável", concluiu De Boer sobre Tolu.