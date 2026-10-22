Ronald de Boer ainda não está impressionado com a velocidade de Viktor Tsygankov. O ex-jogador da seleção da Holanda esperava mais explosividade do atacante ucraniano, que começa no banco de reservas nesta quinta-feira à noite contra a Atalanta. À Ziggo Sport, De Boer expressou sua surpresa com as características do recém-chegado antes do duelo pela Liga Conferência.

De Boer considera que falta sobretudo velocidade ao ataque do Ajax, treinado por Míchel Sánchez. "Se você olhar para o jogo do Paris Saint-Germain contra o Barcelona nesta semana, verá velocidade de verdade, velocidade pura. É isso que sinto falta no Ajax, por exemplo", inicia o ex-meio-campista em sua análise.

Segundo De Boer, o time de Amsterdã tem poucos jogadores capazes de fazer a diferença com a velocidade. "Marcos Leonardo não é super-rápido, Gloukh não é super-rápido, e Brandt joga pela ponta direita, ou Klaassen fica mais ou menos por ali. Então você depende das ultrapassagens dos laterais, mas eles também não são exatamente grandes velocistas."

O ex-jogador do Ajax esperava que Tsygankov oferecesse uma solução nesse aspecto, mas está decepcionado com o que viu até agora. "Eu achava que Tsygankov também era rápido, mas ele decepciona nesse ponto, não é? Tem uma perna esquerda excelente, dá para ver, mas não é daqueles que fazem você pensar: ele também pode causar problemas aos adversários com a velocidade."

De Boer vê, por isso, o Ajax com dificuldades para criar perigo quando encontra espaços de repente. "Às vezes você recupera a bola depois de uma perda boba do adversário e precisa conseguir castigá-lo. Sinto falta dessa capacidade de atacar em profundidade neste Ajax", afirma o comentarista, que também aponta a ausência do lesionado Simon Adingra. "Também havia essa expectativa em relação a ele, porque você pensa: esse é rápido."

Wim Kieft também tem dúvidas sobre a forma atual de Tsygankov, embora saiba do que o ucraniano é capaz. "Eu o vi fazer coisas realmente incríveis no passado, mas isso foi no passado. Aqui, ele ainda não conseguiu mostrar isso", diz Kieft, que suspeita que o atacante não tenha chegado a Amsterdã em plena forma física.

Kieft também se pergunta como Míchel vai ocupar a ponta direita quando Steven Berghuis voltar a estar disponível. "Um Berghuis em plena forma tem, claro, um valor imensurável para o Ajax", ressalta o ex-atacante.

Apesar das críticas, De Boer vê aspectos positivos no jogo do Ajax. "Se a equipe joga muito bem, e às vezes é o que acontece, dá para compensar a falta de velocidade", explica. "Eles fizeram isso bem contra o Groningen, mas agora não enfrentam o FC Groningen, e sim a Atalanta. Na minha opinião, é um time melhor."