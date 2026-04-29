Ronald de Boer não entende nada da decisão de Danny Makkelie de marcar um pênalti a favor do Atlético de Madrid na quarta-feira à noite contra o Arsenal. Segundo o analista da Ziggo Sport, não houve nenhum movimento artificial por parte de Ben White, a quem Makkelie marcou um pênalti após uma mão na bola. “Isso me deixa furioso!”
Cerca de dez minutos após o intervalo, o meio-campista do Atlético, Marcos Llorente, acertou com força o braço de White. Makkelie pareceu hesitar por um instante, mas acabou marcando o pênalti. O VAR Dennis Higler não interveio e Julián Álvarez fixou o placar final em 1 a 1.
“Não acho que tenha sido pênalti de jeito nenhum”, diz De Boer quando questionado sobre a decisão de Makkelie. “Porque a bola bate na mão dele pela canela ou pelo joelho. E ainda por cima a bola vai para o outro lado.”
“Então, sim... Acho que foi muito leve. Ele analisou as regras e pode marcá-lo, mas eu acho que...”, De Boer faz uma pausa. Wytse van der Goot afirma que o corpo de White ficou “artificialmente maior” devido ao braço estendido do inglês.
De Boer não concorda com a explicação de Van der Goot. “Anormal? O que é anormal? Não vamos jogar futebol com as mãos nas costas, vamos? Ora, Wytse, isso me deixa furioso!”
“Não vamos defender assim, vamos?”, De Boer mantém os braços atrás das costas. “O que é isso?! Isso não é antinatural! Se eu girar assim, minha mão vai ficar assim, não é?”, De Boer vê uma ação puramente natural de White. “Você não vai girar assim, vai? Isso não é antinatural!”
Jaap Stam, o co-analista significativamente mais calmo do De Boer, também considera que foi uma jogada “natural” de White. “Hoje em dia, defendemos com as mãos nas costas, porque não dá mais para fazer nada. Mas assim ficamos mais vulneráveis na defesa”, afirmou Stam.