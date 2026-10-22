Ronald de Boer ainda não está impressionado com a velocidade de Viktor Tsygankov. O ex-jogador da seleção holandesa esperava mais explosão do atacante ucraniano, que começa no banco de reservas nesta quinta-feira à noite, contra a Atalanta. À Ziggo Sport, De Boer demonstrou surpresa com as qualidades do recém-chegado antes do duelo pela Liga Conferência.

De Boer considera que o Ajax do técnico Míchel Sánchez carece, sobretudo, de velocidade no ataque. "Se você olhar para o jogo do Paris Saint-Germain contra o Barcelona nesta semana, verá jogadores realmente muito rápidos. É isso que sinto falta no Ajax, por exemplo", começa a análise do ex-meio-campista.

Segundo De Boer, o time de Amsterdã tem poucos jogadores capazes de fazer a diferença com a velocidade. "Marcos Leonardo não é super-rápido, Gloukh não é super-rápido, e Brandt joga pela ponta direita, ou Klaassen fica mais ou menos por ali. Então você depende dos laterais passando por fora, mas eles também não são nenhum fenômeno de velocidade."

O ex-jogador do Ajax esperava que Tsygankov oferecesse uma solução nesse aspecto, mas está decepcionado com o que viu até agora. "Eu achava que Tsygankov também era rápido, mas ele não é tão rápido assim, né? Tem uma canhota excelente, isso dá para ver, mas não é daqueles jogadores que fazem você pensar: ele também pode causar problemas aos adversários com a velocidade."

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De Boer observa que, por isso, o Ajax tem dificuldade para criar perigo quando encontra espaço de repente. "Às vezes você recupera a bola depois de uma perda boba do adversário e precisa conseguir tirar proveito disso. Falta essa profundidade a este Ajax", afirma o comentarista, que também aponta a ausência de Simon Adingra, lesionado. "A esperança também era contar com ele, porque você pensa: esse é rápido."

Wim Kieft também tem dúvidas sobre a fase atual de Tsygankov, embora saiba do que o ucraniano é capaz. "Já o vi fazer coisas realmente incríveis no passado, mas foi no passado. Aqui ele ainda não conseguiu mostrar isso", diz Kieft, que suspeita que o atacante não tenha chegado a Amsterdã em plenas condições físicas.

Kieft também se pergunta como Míchel vai ocupar a ponta direita quando Steven Berghuis voltar a ficar à disposição. "Um Berghuis em plena forma é, naturalmente, de valor inestimável para o Ajax", ressalta o ex-atacante.

Apesar das críticas, De Boer vê aspectos positivos no jogo do Ajax. "Se a equipe jogar muito bem, como faz em alguns momentos, pode compensar a falta de velocidade", explica. "Foi o que fizeram bem contra o Groningen, mas agora não vão enfrentar o FC Groningen, e sim a Atalanta. Na minha opinião, é um time melhor."