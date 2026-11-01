Compartilhar Siga GOAL no Google

O defensor do Liverpool Ronald Araujo falou sobre a intensa exigência física da Premier League após sua chegada no verão. O uruguaio também revelou como Luis Suarez, ex-ídolo do Liverpool, continua a orientá-lo ao longo da carreira.

Publicidade

Araujo encara o desafio físico do futebol inglês

Ronald Araujo causou uma forte impressão desde que chegou ao Liverpool por empréstimo de uma temporada do Barcelona, em agosto passado. O zagueiro uruguaio se adaptou rapidamente às exigências táticas próprias do futebol inglês e teve boas atuações até mesmo quando precisou jogar como lateral.

Ao comentar seus primeiros meses em Merseyside à Sky Sports, Araujo admitiu que o ritmo incessante da Premier League o surpreendeu.

“Quem vê de fora sabe que a liga é muito diferente, muito competitiva, mas o nível de exigência me surpreendeu”, explicou Araujo.

Intensidade durante os 90 minutos chama a atenção do zagueiro

Ao detalhar as grandes diferenças entre La Liga e a primeira divisão inglesa, Araujo destacou a ausência de jogos tranquilos. “Aqui não há partidas fáceis. Desde que cheguei, nunca tivemos um jogo em que, aos 70 minutos, estivéssemos com a partida sob controle. Isso não aconteceu”, observou Araujo.

Publicidade Publicidade

“Até os 90 minutos, você está correndo, não para de correr. Seja no campo dos grandes times ou no de equipes que talvez estejam mais abaixo na tabela, também é muito difícil vencer.”

Tópicos relacionados

“Então, eu diria que a competitividade da liga é o que me surpreende e o que é bonito, porque, no fim das contas, ela é muito competitiva e você não pode relaxar em nenhum jogo”, acrescentou.

Suarez oferece apoio e cobranças a Araujo

Araujo mantém uma relação próxima com Luis Suarez, ídolo do Liverpool que lhe deu apoio fundamental durante o período em que jogaram juntos no Barcelona. “Ele era uma lenda, não é? Mas, sim, temos uma boa relação. Sempre conversamos. Ele me manda mensagens depois de algumas partidas”, contou Araujo.

Publicidade

“Ele foi muito importante para mim porque esteve presente em todos os momentos. Quando cheguei ao time principal do Barcelona, ele foi o primeiro a me ajudar, a fazer com que eu me sentisse parte do grupo.”

Questionado se Suarez ainda lhe dá conselhos, Araujo sorriu: “Às vezes, ele puxa minha orelha, não é? Porque é o jeito dele de demonstrar carinho por mim. Ele sempre me diz o que pensa, e isso me ajuda muito.”

Publicidade

Melhor amigo, Nunez ajuda Araujo na adaptação a Merseyside

Além de Suarez, o compatriota e amigo próximo Darwin Nunez teve um papel importante na adaptação de Araujo à vida em Liverpool.

“Ele é meu melhor amigo. Nós nos conhecemos há muitos anos. Tenho uma relação muito boa com Darwin”, disse Araujo.

Publicidade

“Ele também ficou feliz por eu estar aqui. Quando contei que viria para cá, ele me falou um pouco sobre como era o clube, como era a cidade... e a verdade é que ele também me ajudou no começo.”