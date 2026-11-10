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O zagueiro do Liverpool Ronald Araujo alertou seus companheiros de seleção no Uruguai de que a Argentina, grande rival, continua sendo uma força formidável apesar da recente aposentadoria de Lionel Messi da seleção. Atualmente emprestado pelo Barcelona ao clube de Anfield, o defensor se prepara para enfrentar a potência sul-americana em um amistoso de prestígio na La Bombonera, na sexta-feira.

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Celeste é alertada contra a perigosa acomodação

Araujo pediu ao Uruguai que não subestime seus vizinhos sul-americanos antes do amistoso de sexta-feira em Buenos Aires, após a despedida de Messi da seleção no mês passado. Depois de perder a Copa do Mundo de 2026 por lesão, o zagueiro recuperou sua melhor forma na Inglaterra após chegar ao Liverpool por empréstimo do Barcelona. O uruguaio conhece bem Messi: os dois dividiram o campo 34 vezes no Camp Nou e conquistaram juntos a Copa do Rei de 2020-21.

Lenda argentina deixa legado duradouro na seleção

Atualmente no Inter Miami, Messi se despediu do futebol de seleções em 6 de outubro, na vitória por 3 a 0 sobre o Benin no Estadio Monumental, diante de 85 mil torcedores. Com um gol e duas assistências na partida, encerrou sua trajetória de 21 anos pela Argentina com 126 gols em 208 jogos pela seleção, além dos títulos da Copa do Mundo de 2022, da Finalíssima de 2022 e de duas edições da Copa América.

Em conversa com jornalistas ao chegar ao Aeroporto Internacional de Carrasco, Araujo insistiu que o elenco mantenha a ambição: "É verdade que é um amistoso, mas é importante para o nosso crescimento. Você cresce com as vitórias. Temos elenco para enfrentar a Argentina, que é uma das melhores seleções do mundo, e vamos para lá com vontade de fazer uma grande atuação."

Sobre enfrentar a Argentina sem seu antigo principal jogador, acrescentou: "Eles perderam o melhor jogador do mundo, mas a Argentina tem jovens de enorme qualidade. É uma potência e sempre será."

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Jogador experiente celebra volta ao país

Feliz por voltar ao país enquanto vive boa fase em Anfield, Araujo disse: "Estou me divertindo, e isso é o mais importante. Estou muito ansioso por esses amistosos e para dar tudo de mim."

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Araujo revelou que, durante a recente excursão pela Ásia, o elenco conversou sobre a importância de disputar ao menos uma partida em casa. Esse desejo se concretizará nesta janela de jogos, contra a República Dominicana em Maldonado: "É algo especial. Era importante vir ao Uruguai e estar perto da nossa gente. Estamos felizes por ter dado certo. Primeiro vamos à Argentina, depois voltamos para casa para que os torcedores possam aproveitar e para que possamos mostrar nosso futebol sob esta nova direção."

Ao elogiar o impacto inicial do técnico Diego Forlan, Araujo acrescentou: "Ele tem sido muito acessível ao conversar com cada jogador. Ele próprio foi um jogador icônico, então sabe o que pode oferecer. É ótimo ter o apoio do treinador; isso facilita muito as coisas quando você entra em campo."

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Forlan lida com desfalques para dois jogos

Forlan convocou pela primeira vez para a seleção principal o goleiro Sebastian Jaume, do Albion, e o atacante Bruno Damiani, do Philadelphia Union. Ele não contará com os lesionados Brian Rodriguez, Manuel Ugarte e Nahitan Nandez, nem com Miguel Merentiel, que disputará a final da Copa Sul-Americana pelo Boca Juniors em 21 de novembro.

O 197º Clássico do Rio da Prata, na sexta-feira, ocorre após a derrota uruguaia por 1 a 0 nas Eliminatórias da Copa do Mundo, em 21 de março de 2025. Na terça-feira, o Uruguai recebe a República Dominicana no Campus de Maldonado. No único confronto anterior entre as seleções, venceu por 1 a 0 em 10 de outubro de 2025.