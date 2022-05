Ronald Araujo deixa gramado de ambulância após choque de cabeça com Gavi

Uma ambulância entrou no gramado do Camp Nou para tirar Ronald Araujo, que atingiu seu companheiro de equipe Gavi com a cabeça, no duelo desta terça-feira (10) contra o Celta de Vigo, pela 36ª rodada da La Liga. O zagueiro uruguaio caiu em campo segundos após o embate com o meio-campista, situação que fez com que os jogadores próximos ao jogador pedissem socorro rapidamente, já que o jogador pareceu perder a consciência.

Os médicos do Barcelona imediatamente exigiram uma ambulância, que entrou em meio a um silêncio assustador no Camp Nou. O público não sabia de nada e se perguntava o que estava acontecendo enquanto esperava por um gesto positivo de Araujo que acabou não acontecendo. Porém, o semblante calmo de seus companheiros acalmou os torcedores do Barcelona.

Minutos após o jogador ser conduzido ao Hospital de Barcelona, o clube catalão publicou um comunicado oficial sobre a situação do uruguaio. "O jogador Ronald Araújo sofreu uma concussão e foi transferido para um hospital para realizar exames adicionais", divulgou a equipe do Barcelona em seus canais oficiais.

[COMUNICADO MÉDICO]



El jugador del primer equipo Ronald Araujo tiene una conmoción y ha sido trasladado a un centro hospitalario para realizar pruebas complementarias pic.twitter.com/Ga2F3nv54R — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2022

Na entrevista pós-jogo, o técnico do clube catalão Xavi Hernández falou sobre o ocorrido, dizendo que Ronald Araújo passará a noite no hospital por precaução, mas que o jogador está fora de perigo.

"Estávamos com medo. Tínhamos medo de que pudesse haver uma infelicidade. Mas o médico já nos disse que ele estava consciente. No começo você fica com medo, é claro, ele passará a noite no hospital, fora de perigo, mas ele vai ficar bem. Amanhã, se tudo correr bem, ele estará em casa.", declarou o técnico.

Depois de terminar a partida, Pierre-Emerick Aubameyang , autor de dois gols no duelo contra o Celta, explicou como os jogadores vivenciaram o momento tenso: "Um pouco de medo. É normal quando algo assim acontece. Todos nós tivemos um pouco de medo. Mas no final ele foi para o hospital e o clube já disse que ele teve uma concussão. Espero que esteja tudo bem".