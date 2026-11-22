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Ron Jans prevê um grande futuro para Ruben van Bommel. O atacante do PSV impressionou na vitória por 4 a 1 sobre o NEC e se aproxima cada vez mais da seleção holandesa.

Nas duas últimas janelas de jogos de seleções, Van Bommel já esteve entre os convocados da Holanda pelo técnico Xavi Hernández, mas, por enquanto, ainda não conquistou uma vaga entre os titulares. Cody Gakpo é a escolha habitual para a ponta esquerda.

Ainda assim, Jans confia muito em Van Bommel. Nos últimos meses, vários jovens estrearam pela seleção holandesa, mas nenhum deles conseguiu se firmar de vez. Jans acredita que Van Bommel está conseguindo fazer isso.

"Temos agora alguns jovens que estrearam pela seleção holandesa. Aí a pressão aumenta. Há um que mostra seu valor toda semana: Ruben van Bommel", afirmou ao NOS Studio Sport.

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"É um jogador que também consegue passar pelo lado de fora do adversário na velocidade. Ele ataca o espaço, com e sem a bola. Os adversários simplesmente caem! Tentam acompanhá-lo, mas não conseguem."

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"Não é a primeira vez que ele faz isso", disse Jans, enquanto assistia às imagens de Van Bommel durante NEC x PSV. "Ele também mostra isso em nível internacional. Deixa todo mundo para trás! É muito mais rápido que o pai."

"Espero mesmo que ele continue saudável", prosseguiu Jans. "Assim, ainda poderá fazer muita coisa boa pelo PSV e pelo futebol holandês. Ele tem muita força."

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Embora Van Bommel tenha recebido muitos elogios após sua atuação contra o NEC, o técnico Peter Bosz ainda fez algumas ressalvas. "Acho que ele pode aproveitar muito mais sua velocidade", afirmou em tom crítico na entrevista coletiva de sábado à noite.

"Quando você é muito mais rápido que seu adversário, pode tirar ainda mais proveito disso. Seus companheiros precisam procurá-lo com mais frequência, mas ele também precisa reconhecer melhor as situações em que pode levar perigo. Ele é tão bom. Agora talvez passe pelo adversário duas ou três vezes por jogo, mas isso precisa acontecer doze ou treze vezes. Ele precisa aproveitar ao máximo", disse Bosz.