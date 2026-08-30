Ron Jans se solidariza com o pressionado Anthony Correia, como afirmou ao NOS Studio Sport. O treinador vive um verdadeiro início de pesadelo no FC Utrecht, com a derrota por 6 a 1 para o PSV no domingo como ponto mais baixo absoluto.

“Preciso dizer que isso me dói, sim”, afirmou Jans. “Porque eu tive um período maravilhoso no FC Utrecht. Então, eles precisam permanecer unidos e lutar”, foi o conselho dele.

O próprio Jans também esteve longe de viver apenas bons momentos no Utrecht. O treinador passou por um período complicado na temporada passada, com nove jogos sem vitória, e consegue se colocar no atual sentimento de Correia.

“Eu vejo aquelas imagens do Correia e do Willem Janssen. Também vi isso em mim mesmo em janeiro. Aquilo realmente não estava nada bom, mas aí pensei: escuta, se o líder está assim... Então, na manhã seguinte, mostrei aquelas imagens ao grupo.”

“Então eu disse: ‘Escutem, isso é daquele momento, mas nós vamos continuar juntos agora e vamos lutar. Vamos sair dessa’. É isso que você vê agora também. Então, que aconteça no próximo jogo”, incentiva Correia a seguir positivo.

Os Domstedelingen somam um ponto nas quatro primeiras partidas e ocupam a penúltima colocação da Eredivisie. Na próxima semana, o Utrecht recebe o Go Ahead Eagles em casa.