Ron Jans está farto de um jogador e o exclui imediatamente da seleção do FC Utrecht

Há confusão no FC Utrecht. Can Bozdogan foi afastado do clube por Ron Jans, depois que o alemão expressou recentemente seu descontentamento com o papel de reserva que vem desempenhando ultimamente, segundo informa o confiável observador do FC Utrecht, Edjeuitnoord.

Bozdogan se apresentou no escritório de Jans no dia seguinte à partida contra o sc Heerenveen, na última quinta-feira (vitória por 3 a 2). Ele estava insatisfeito por não ter sido escalado para substituir Engwanda, que havia saído de campo lesionado.

O técnico, que já deixou o cargo, não gostou nada disso e, em seguida, tirou Bozdogan da escalação do FC Utrecht para a final do playoff contra o Ajax (1 a 1, derrota nos pênaltis).

Desde então, Bozdogan não voltou mais ao clube. O alemão também não compareceu à festa de encerramento da temporada na segunda-feira e parece ter disputado sua última partida pelo FC Utrecht.

O meio-campista de 25 anos tem contrato prestes a expirar na cidade de Utrecht e, portanto, poderá ser contratado gratuitamente neste verão por clubes interessados.

Nesta temporada, Bozdogan atuou apenas dezoito vezes pelo Utrecht, em parte devido a uma lesão prolongada no pé. Ele marcou um gol pelo clube da província.