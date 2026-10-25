Ron Jans ficou encantado com Anis Hadj Moussa durante o empate entre PSV e Feyenoord (1 a 1). Ele falou sobre o assunto no NOS Studio Sport.

Hadj Moussa passou completamente apagado pelo primeiro tempo em Eindhoven, mas, na segunda etapa, fez uma jogada brilhante que permitiu ao Feyenoord arrancar um ponto.

"Temos que ficar muito felizes por ele ainda jogar na Holanda", elogiou Jans. "Esse garoto decide jogos. Ele está simplesmente no nível de Lamal (Lamine Yamal, nota da redação)."

"Talvez aqueles dois do PSV (Kostic e Mauro, nota da redação) pudessem ter feito melhor, mas ele finalizou de maneira fantástica", afirmou, ao analisar o gol de empate de Hadj Moussa. "É um jogador que dá muito gosto de ver. Você sabe que ele faz isso, que é capaz disso. Um golaço."

Jans revelou ainda que conversou com Hadj Moussa quando era técnico do FC Utrecht. "Parecia muito promissor. Recebi muitos avisos vindos do Vitesse: não faça isso, porque ele não ajuda na defesa. Mas ele é fenomenal."

"Os defensores do PSV também caíram nas fintas. Isso é justamente o que não se pode fazer contra ele", disse Jans, encantado ao rever os dribles de Hadj Moussa. "Ele me ligou na época em que eu estava no Utrecht para dizer que, afinal, iria para o Feyenoord. Sim, foi uma boa escolha."

No verão passado, Hadj Moussa esteve perto de uma transferência para o Oriente Médio, mas o diretor técnico Dévy Rigaux acabou não dando aval a uma possível negociação de 40 milhões de euros. Em retrospecto, o Feyenoord não deve se arrepender disso.