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Ron JansESPN
Sam Vreeswijk

Traduzido por

Ron Jans conta o que disse aos torcedores furiosos do FC Utrecht após a goleada sofrida contra o Excelsior

Excelsior x Utrecht
Excelsior
Utrecht
Eredivisie
R. Jans

Após o jogo entre Excelsior e FC Utrecht, Ron Jans, como era de se esperar, não estava nada satisfeito com sua equipe. O Utrecht fez uma partida particularmente fraca em Roterdã e sofreu uma goleada por 5 a 0.

Noah Naujoks colocou o Excelsior na frente contra o Utrecht aos 11 minutos. Depois disso, a situação foi de mal a pior para os jogadores de Utrecht. Matisse Didden recebeu dois cartões amarelos em poucos minutos e, em seguida, o Excelsior ampliou o placar para 5 a 0 com gols de Derensili Sanches Fernandes (duas vezes), Irakli Yegoian e Lennard Hartjes.

Após a partida, Jans declarou à ESPN que não esperava por essa goleada. “São 12h15, domingo, um solzinho, a equipe está em boa fase, o trabalho está sendo bem feito… Mas isso não foi nada”, afirmou o técnico.

“Eles simplesmente mereceram a vitória. Não disputamos as bolas, ficamos marcando à distância; no início, ainda criamos algumas jogadas perigosas, mas faltou o passe final… Com dez jogadores e perdendo por 2 a 0, tentamos dar a volta no placar no intervalo, mas depois do 3 a 0 estava tudo acabado.”

Após o término da partida, foi possível ver que Jans se dirigiu aos torcedores do Utrecht que viajaram para acompanhar o time para conversar brevemente com eles. “Pedi desculpas a eles”, conta ele. “Foi péssimo.”

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Em relação aos seus jogadores, Jans nem estava tão zangado. “No vestiário, mantive a calma. Disse que isso não é quem nós somos e quem queremos ser.”

“Mas amanhã, na reunião pós-jogo, vamos voltar a esse assunto. Porque isso não pode acontecer e exige uma resposta. Podemos jogar muito melhor, e precisamos reverter essa situação”, conclui ele.

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