Romero só voltará a jogar após definir sua situação no Corinthians

Paraguaio tem contrato apenas até julho e já pode assinar com qualquer outro time

Os indícios mostrados nos treinos do Corinthians desde o início do ano foram confirmados nesta quarta-feira (16). Por decisão da diretoria, Ángel Romero não será utilizado por Fábio Carille até resolver sua situação contratual. Com vínculo até 14 de julho, o atacante paraguaio já pode assinar com qualquer outro clube.

Por meio de seus diretores, o Corinthians garante ter interesse na renovação de Romero, mas já demonstra incômodo com os agentes do jogador por conta da demora em se chegar a uma definição.

Com sua permanência ou não, o Timão terá que gastar com o atacante, que, em 2014, foi comprado pelo empresário Beto Rappa por 3 milhões de dólares (R$ 6,7 milhões, na época). Com o término do contrato, o clube terá de devolver a quantia com o valor corrigido.



(Foto: Alexandre Schneider/Getty)

Até se chegar a uma definição, Romero seguirá participando apenas de parte dos treinamentos com o restante do elenco e fará uma atividade em separado na hora que Carille realizar o trabalho tático. O paraguaio é o único atleta em plenas condições físicas a não ter sido utilizado no jogo-treino contra o Nacional e no amistoso com o Santos.

Com 221 jogos, Romero é o estrangeiro com mais jogos pelo Corinthians. Além disso, o paraguaio conquistou quatro títulos e marcou 38 gols, sendo 27 deles na Arena, fato que o coloca como maior artilheiro da casa corintiana.