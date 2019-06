Romero posta foto enigmática e sinaliza possível renovação com Corinthians

Contrato do paraguaio irá se encerrar dentro de algumas semanas; atacante ainda não atuou pelo time em 2019

O atacante Ángel Romero publicou hoje no Instagram uma mensagem misteriosa que indica que ele pode reassinar com o .

O paraguaio publicou uma foto sua ao lado do técnico Fábio Carille e emojis de um contrato sendo assinado e as cores alvinegras.

O contrato de Romero com o Corinthians acaba em Julho e ele estaria livre para assinar com qualquer clube. O jogador nunca escondeu a vontade de ficar, mas as negociações com clube se arrastam há mais de um ano.

A principal questão discutida é o salário do jogador, que recebe aumentos desde que chegou em 2014 e recebe em dólar.

Por causa do entrave, Romero foi afastado e ainda não jogou pelo Corinthians em 2019. O já demonstrou interesse no paraguaio.