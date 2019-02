Romero pede definição do Corinthians visando a Copa América, informa portal

Atacante segue fora dos planos de Carille por conta da sua renovação emperrada

Fora da lista de inscritos do Campeonato Paulista e até de grande parte dos treinos com o elenco por conta do imbróglio envolvendo sua renovação de contrato, o atacante paraguaio Ángel Romero, segundo o portal UOL, vem cobrando uma definição por parte do Corinthians por temer ficar de fora da Copa América de 2019, que acontecerá no Brasil entre os dias 14 de junho e 7 de julho.

O Corinthians, irritado com as exigências do jogador e dos seus agentes não mostra preocupação com o risco de Romero não ser convocado para o torneio de seleções.

Mesmo com toda a atual situação, Romero tem comparecido a todos os jogos do Corinthians na Arena e a amigos diz que sua prioridade é renovar com o clube alvinegro.

Estrangeiro com mais jogos pelo Timão (222), Romero já marcou 38 gols e conquistou quatro títulos.