Romero nega que tenha cobrado o Corinthians por definição rápida da sua situação

Atacante segue com sua renovação emperrada

Por meio de sua assessoria, o atacante paraguaio Ángel Romero desmentiu as informações dadas mais cedo pelo portal UOL de que estaria cobrando uma definição por parte do Corinthians por temer ficar de fora da Copa América de 2019.

Segundo a assessoria, Romero segue negociando com o clube em busca de um acordo e nunca forçou nenhuma decisão até pelo fato de o próprio treinador da seleção paraguaia, Juan Carlos Osorio, ter dito que conta com o jogador no torneio independentemente do que acontecerá com o seu futuro.

Mesmo com toda a atual situação e com o desejo de estar jogando, Romero respeita a decisão da diretoria, vem treinando normalmente e tem comparecido a todos os jogos do Corinthians na Arena.

Estrangeiro com mais jogos pelo Timão (222), Romero já marcou 38 gols e conquistou quatro títulos pelo clube.