Romero, ex-Corinthians, chega ao San Lorenzo para jogar com... Romero

Os irmãos paraguaios vão atuar juntos no San Lorenzo, da Argentina; ambos estão de olho em uma vaga na seleção

Os fãs do vão ter que esperar um pouco mais para ver os irmãos Óscar e Àngel Romero com a camisa da equipe. Na noite desta quarta-feira (07), ambos embarcaram no aeroporto de Assunção, no , com destino a Buenos Aires, porém, o voo foi cancelado.

Pouco antes do voo ser cancelado, Óscar Romero conversou com a ESPN sobre jogarem juntos na mesma equipe: "É o que nós queríamos [jogar juntos], nós tivemos que fazer algum esforço. Eu fiz isso, ele (Angel) também fez isso no momento em que não estava jogando. Estávamos procurando por essa oportunidade e hoje estamos muito feliz. Algo que toda a família queria", disse.

(Àngel Romero durante passagem no / Foto: Alexandre Schneider/Getty)

Marcelo Tinelli, vice-presidente do San Lorenzo, teria sido um dos principais influenciadores na chegada dos paraguaios de acordo com Óscar: "Marcelo foi fundamental desde o início, ele se comportou muito bem com a gente, foi ele quem ligou, perguntou a situação e obviamente cuidou de tudo". Oscar ainda revelou o pedido especial no qual fez a Tinelli: " A única coisa que lhe dissemos é que, como ele estava acostumado a realizar sonhos, ele poderia realizar o nosso e felizmente essa realidade foi feita”.

Àngel aproveitou o bate-papo para também expressar a alegria de poder jogar ao lado do irmão após cinco anos. O ex-atleta do Corinthians afirmou o desejo de ambos atuarem na seleção do Paraguai: “Espero fazer as coisas boas para voltar à seleção junto com ele".