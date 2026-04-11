Romenige: Não gosto dessa situação... Lembrem-se do que o Real Madrid fez em Munique

Karl-Heinz Rummenigge, lenda do Bayern de Munique, ex-diretor executivo e atual membro do Conselho de Supervisão, alertou contra o excesso de otimismo antes da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, marcada para o próximo quarta-feira contra o Real Madrid, na Allianz Arena.

O gigante bávaro voltou com uma vitória valiosa (2 a 1) do reduto do Real Madrid na última terça-feira, na partida de ida, mas isso não foi suficiente para tranquilizar Rummenigge, especialmente após uma série de vitórias do Real Madrid nas fases eliminatórias contra o Bayern de Munique.

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Romagnoli disse, durante entrevista à rede “DAZN”: “Não devemos cometer agora o erro de permitir que o excesso de otimismo se agrave... Neste momento, sinto um certo nervosismo e, sinceramente, não gosto nada disso”.

E continuou: “O Real Madrid já nos causou problemas suficientes aqui em Munique, e eu queria lembrar a todos disso”.

Ele acrescentou que os jogadores, a comissão técnica e a torcida devem manter o foco e atuar com inteligência na partida de volta, que será disputada na Allianz Arena.

Está previsto que o vencedor entre Real Madrid e Bayern de Munique enfrente, nas semifinais, o vencedor entre Liverpool e Paris Saint-Germain, que venceu a partida de ida em casa por 2 a 0.