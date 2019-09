Romênia x Espanha: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções entram em campo pela quinta rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Romênia e entram em campo nesta quinta-feira (5), às 15h45 (de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada do Grupo F das Eliminatórias da 2020. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Romênia x Espanha DATA Quinta-feira, 5 de setembro LOCAL Arena Naţională - Romênia HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal TNT. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ROMÊNIA

Ocupando a terceira posição do Grupo F, a Romênia registra duas vitórias, um empate e uma derrota.

A equipe não poderá contar com o meio-campista Alexandre Chipciu, suspenso. O jogador foi expulso aos 36 minutos na vitória sobre o Malta por 4 a 0 na última rodada.

Provável escalação da Romênia: Tatarusanu; Grigore, Nedelcearu, Chiriches, Tosca; Marin, Stanciu, Maxim, Hagi; Puscas, Keseru

ESPANHA

Líder do Grupo F, com 12 pontos, a Espanha está invicta nas Eliminatórias da Euro, com 100% de aproveitamento.

A seleção entrará em campo de luto, depois do técnico Luis Enrique ter anunciado a morte de sua filha de apenas nove anos. O treinador pediu um afastamento temporário da equipe, antes de tomar a decisão definitiva. Seu auxiliar, Roberto Moreno, foi efetivado no cargo.

Provável escalação da Espanha: ​​Kepa; Carvajal, Ramos, Martinez, Alba; Parejo, Busquets, Fabian; Moreno, Rodrigo, Alcacer

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ROMÊNIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Noruega 2 x 2 Romênia Eliminatórias da Euro 7 de junho Malta 0 x 4 Romênia Eliminatórias da Euro 10 de junho

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ilhas Faroé x Romênia Eliminatórias da Euro 12 de outubro 13h (de Brasília) Romênia x Noruega Eliminatórias da Euro 15 de outubro 15h45 (de Brasília)

ESPANHA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ilhas Faroé 1 x 4 Espanha Eliminatórias da Euro 7 de junho Espanha 3 x 0 Eliminatórias da Euro 10 de junho

Próximas partidas