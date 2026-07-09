Romário parte para o ataque: “Mandem embora o maldito Ancelotti depois do escândalo da Copa do Mundo”

O italiano Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, ofendeu o lendário jogador brasileiro Romário com palavras duras, após a eliminação da Seleção da Copa do Mundo de 2026.

A Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após perder para a Noruega por 2 a 1, mas a Confederação Brasileira de Futebol decidiu renovar a confiança em Ancelotti.

No entanto, Romário, campeão da Copa do Mundo de 1994 com a Seleção, se opõe à permanência de Ancelotti e exigiu sua demissão e a rescisão do contrato por meio de seu canal pessoal, o “Romário TV”.

O site “Foot Mercato” divulgou as declarações de Romário, que disse: “Eu teria rescindido o contrato dele. Depois da partida, eu teria ido ao vestiário, na qualidade de presidente: ‘Tudo bem, muito obrigado, até mais, vá para o inferno. Entrem com uma ação judicial contra ele e vamos ver o que vai acontecer’”.

E acrescentou: “Não há como Ancelotti continuar como técnico da Seleção Brasileira depois desse escândalo, dessa vergonha que ele causou. Eu já disse isso a vocês nos três episódios anteriores e vou repetir aqui. Isso é inaceitável, tem que mudar. A situação não pode continuar assim, caramba!”.

E continuou: “Tivemos Dunga, que perdeu e foi embora. Tivemos Filipe (Scolari), que ganhou a Copa e ficou. Tivemos Tite, que perdeu, ficou e perdeu de novo. E agora temos esse maldito Ancelotti, que perdeu e vai continuar”.

Vale lembrar que o contrato de Ancelotti, ex-técnico do Real Madrid, com a Confederação Brasileira de Futebol vai até 2030.