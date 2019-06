Romário corneta: "Teria tirado o Tite da Seleção depois da Copa do Mundo"

Ex-jogador e hoje senador diz ainda que o Brasil, mesmo nivelado aos rivais, é favorito a vencer a Copa América

Ídolo da , Romário analisou o momento da equipe comandada por Tite e foi direto: se dependesse dele, o teria outro técnico.

Para Romário, a seleção hoje se nivela com outras seleções da América do Sul, mas é a favorita a vencer a , que inicia nesta sexta-feira (14).

"O Brasil, quando a gente fala de futebol sul-americano, está nivelado com , , e . Não é fácil, mas o Brasil continua, na minha opinião, principalmente nessa Copa América, sendo favorito", disse em entrevista ao SporTV.

(Foto: Getty Images)

O Baixinho, no entanto, foi sincero como costumeiramente foi durante sua carreira enquanto jogador e disse que, em sua opinião, a Seleção Brasileira deveria ter outro treinador.

"A seleção, na minha opinião, é o 'top' do futebol. O Tite é um bom técnico. Ele consegue unir o grupo. Mas, perdeu, vamos dar chance pra outro. Eu já teria tirado o Tite depois da . Não sei qual treinador, mas o Brasil sempre tem, igual jogador. Não tem uma unanimidade, mas se procurar com jeitinho, acontece", concluiu.



A Seleção Brasileira estreia na Copa América nesta sexta-feira (14) ,contra a , no Morumbi ,às 21h30 (de Brasília).