Romário ataca Ancelotti e pede ao presidente da federação que o demita: "Você não está à altura do Brasil!"

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A derrota do Brasil em amistoso contra o Japão vem rendendo muitas críticas a Carlo Ancelotti, entre elas a mais dura, feita pelo ex-astro brasileiro Romário, que pediu a demissão do treinador pela imprensa.

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Não poderia ter sido pior para Carlo Ancelotti. O técnico da seleção brasileira saiu hoje do amistoso contra o Japão com uma derrota por 3 a 2 sofrida depois dos 90 minutos, uma expulsão e declarações polêmicas contra o árbitro, mas, sobretudo, com críticas duras que começaram a vir até de grandes ex-jogadores da seleção. Entre as que mais repercutiram no Brasil estão as do ex-campeão mundial Romário.

O JOGO - O desempenho do Brasil, é claro, deu o que falar. A equipe não apresentou um futebol à altura de seu nome contra o Japão e, nos primeiros 19 minutos, sofreu dois gols, marcados por Kubo e Nakamura. O ponto positivo foi, sem dúvida, a reação, protagonizada por Vinicius Junior. Também frequentemente criticado, ele voltou a marcar, não uma, mas duas vezes, aos 33 e aos 75 minutos. A estreia do lateral da Inter Carlos Augusto não foi boa, mas pior foi o desempenho de toda a defesa aos 91 minutos, quando Sakamoto marcou o gol decisivo para os japoneses, em meio a fortes protestos brasileiros e às expulsões de Raphinha e do próprio Ancelotti.

A ACUSAÇÃO DE ROMÁRIO: "ACABOU!" - Romário já havia pedido a saída de Ancelotti em julho, após a eliminação na Copa do Mundo de 2026 diante da Noruega, quando chamou aquela atuação de "uma vergonha". Hoje, segundo a Gazzetta dello Sport, ele subiu o tom:

"Ancelotti, acabou! Pegue suas coisas e vá embora! Ninguém questiona sua trajetória. Você é um dos maiores técnicos que o futebol mundial já viu, mas demonstrou isso nos clubes. Na seleção brasileira, até agora, você não mostrou estar à altura. Não aguentamos mais!"

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ACUSAÇÃO TAMBÉM POLÍTICA - A crítica de Romário também ganha dimensão política, já que ele é senador no Brasil. Dirigindo-se diretamente ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Xaud, de 42 anos, o campeão mundial de 1994 pediu a demissão imediata de Ancelotti:



"Samir, você é jovem, brasileiro, e acredito que queira o melhor para o nosso futebol. Mas chegou a hora de mostrar que tem coragem para tomar uma decisão. Mande Ancelotti embora! Não se pode brincar com a camisa da Seleção. Não podemos correr o risco de jogar fora mais uma Copa do Mundo. A hora de agir é agora".