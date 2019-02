Romarinho deixa porta aberta para retorno ao Brasil: "Existe essa possibilidade"

Jogador que foi campeão da Libertadores e do Mundial com o Timão está há cinco anos no Al-Ittihad, na Arábia Saudita

Romarinho deixou as portas abertas para um possível retorno ao Brasil já no meio do ano. O jogador brasileiro de 28 anos não esconde que vive um novo tempo e já pensa bastante sobre um possível retorno ao Corinthians, clube com o qual ainda mantém contato até hoje.

" Eu ainda tenho contrato com o Al-Ittihad, então fica complicado falar se gostaria de voltar. O que posso dizer é que hoje, depois de quase cinco anos fora, eu já avalio a possibilidade de retornar ao Brasil com carinho. Já recebi outras sondagens desde que deixei o Corinthians, mas sempre descartei. Hoje é um novo momento, mas as coisas precisam ser boas e corretas para todos os lados. Sei que existe essa possibilidade para o meio do ano, quando termina a temporada aqui, então vamos aguardar", falou Romarinho.

(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

O atleta explicou que depois do nascimento de seu filho, muita coisa mudou e estar perto da família no Brasil se tornou algo importante para ele.

" Hoje sou pai, meu filho nasceu ano passado e já são quase cinco anos fora. Mas para isso se concretizar sei que não é simples e envolve muito coisa. Eu costumo respeitar muito isso e as coisas têm que ser boas para todos os lados", disse o atacante.

Ele ainda afirmou que está em constante contato com o pessoal do Corinthians e disse que sempre que possível aparece no centro de treinamento para rever os antigos companheiros.

"Eu falo com algumas pessoas no Corinthians, sim, pois temos uma boa relação. Sempre que posso, nas férias, vou ao clube. Temos um carinho legal e sempre estamos falando. O que passei foi que eu me sinto à vontade hoje para retornar, algo que antes não passava pela minha cabeça. Mas que precisaria ser conversado entre os clubes e foi feito", confessou Romarinho.