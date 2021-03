Roma x Shakhtar: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Partida será disputada nesta quinta-feira (11), pelas oitavas de final da Europa League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Roma e Shakhtar Donetsk se enfrentam nesta quinta-feira (11), no estádio Olímpico, a partir das 17h (de Brasília), em duelo de ida das oitavas de final da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Roma x Shakhtar Donetsk DATA Quinta-feira, 11 de março de 2021 LOCAL Estádio Olímpico - Roma, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Shakhtar, de Moraes, quer o trinfo fora de casa / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão da ESPN Brasil. Aqui, na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Roma chega às oitavas de final após eliminar o Braga. O time italiano deve ter Borka Mayoral no comando de ataque, com Dzeko iniciando entre os reservas, enquanto Ibañez é dúvida e Veretout é desfalque certo.

Do outro lado, o Shakhtar Donest avançou após bater o Maccabi Tel Aviv. A equipe ucraniana, conhecida por ter um grande número de brasileiros no seu elenco, deve ter Alan Patrick, Maycon, Marlos e Junior Moraes entre os titulares. Já Stepanenko está fora devido a uma lesão no joelho.

Provável escalação do Roma: Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

Provável escalação do shakhtar Donetsk: Trubi; Dodo, Kryvtsov, Vitao, Matvienko; Patrick, Maycon; Solomon, Marlos, Taison; Moraes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ROMA

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 1 x 0 Genoa Serie A italiana 7 de março de 2021 Fiorentina 1 x 2 Roma Serie A italiana 1 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Parma x Roma Serie A italiana 14 de março de 2021 11h (de Brasília) Shakhtar Donestk x Roma Europa League 18 de março de 2021 14h55 (de Brasília)

SHAKHTAR DONETSK

JOGO CAMPEONATO DATA Olimpik Donetsk 0 x 1 Shakhtar Donetsk Campeonato Ucraniano 6 de março de 2021 Ahrobiznes Volochysk 1 x 0 Shakhtar Donetsk Copa da Ucrânia 3 de março de 2021

Próximas partidas