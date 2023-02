Roma x Red Bull Salzburg ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (23) pelo jogo de volta da segunda fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Roma e Red Bull Salzburg se enfrentam na tarde desta quinta-feira (23), em Roma, às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta da segunda fase da Europa League, que garante vaga nas oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN2, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Em busca de uma vaga no mata-mata da competição, a Roma, de José Mourinho vai com o que tem de melhor para o duelo, é claro, torcendo para a recuperação de Paulo Dybala, destaque do time. No primeiro jogo, o time italiano saiu derrotado por 1 a 0, e precisa de dois gols de vantagem se quiser avançar de fase.

Do outro lado, a equipe de Matthias Jaissle, o RB Salzburg, tem apenas três derrotas em 29 partidas na temporada. Para o duelo, a equipe não contará com o zagueiro Strahinja Pavlovic, titular do jogo de ida, que cumprirá suspensão.

Escalações

Roma: Rui Patricio; Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibañez; Rick Karsdorp, Bryan Cristante, Edoardo Bove, Leonardo Spinazzola; El Shaarawy, Ola Solbakken (Dybala) e Andre Belotti.

Red Bull Salzburg: Philipp Kohn; Van Der Brempt, Samson Baidoo, Bernardo, Andreas Ulmer; Gourna-Douath, Luka Sucic, Maurits Kjaergaard, Oscar Gloukh; Sekou Koita e Chukwubuike Adamu.

Getty Images

Desfalques

Roma

Paulo Dybala, Tammy Abraham e Ebrima Darboe seguem como dúvidas. Todos os jogadores voltaram a treinar pela primeira após suas respectivas lesões. O atacante argentino é que está mais próximo de começar a partida, enquanto o centroavante inglês deve utilizar uma mascara facial, caso esteja liberado pelo departamento médico para o duelo.

Red Bull Salzburg

Daouda Guindo, Justin Omoregie e Samson Tijani estão de fora devido a lesão, enquanto Strahinja Pavlovic cumpre suspensão. Além disso, o zagueiro Bryan Okoh é dúvida para a partida.

Quando é?