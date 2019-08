Roma x Real Madrid: onde assistir, provável escalação, horário e as últimas notícias

Os espanhóis enfrentam a equipe italiana neste domingo (11); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Às vésperar de estrear no Campeonato Italiano, o caminha para a último último jogo da pré-temporada ao lado do . Neste domingo (11), a equipe italiana encara o Real Madrid, às 15h (de Brasília), em Roma, na . A partida terá transmissão apenas pelo canal oficial do Real Madrid , ESPN e o WatchESPN. Aqui, na Goal , você também acompanha tudo.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Roma x Real Madrid DATA Domingo, 11 de agosto LOCAL Estádio Olímpico - ITA HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão apenas pelo canal oficial do Real Madrid, ESPN Brasil e o WatchESPN. Aqui, na Goal , você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ROMA

A Roma segue invicta nos amistosos de pré-temporada. O time italiano venceu os jogos contra o Perugia e e empatou diante do de Bilbao. A Roma entra em campo contra o Real com algumas incertezas no elenco. Rumores apontam a saída do atacante Dzeko, que pode ser substituído por Higuaín.

Provável escalação da Roma: Mirante; Spinazzola, Juan, Mancini, Florenzi; Diawara, Pellegrini; Perotti, Under, Antonucci; Defrel.

REAL MADRID

O retrospecto do Real Madrid na pré-temporada não anima os torcedores e a imprensa espanhola. Nos seis amistosos disputados até o momento, os blancos venceram três, perderam dois e empataram um.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Varane, Ramos, Éder Militão; Carvajal, Casemiro, Kroos, Marcelo; Hazard, Isco, Benzema.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ROMA

A Roma estreia no Campeonato Italiano no dia um de setembro, contra o , em casa.

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Lille 2 x 3 Roma Amistoso de clubes 03/08/2019 Roma 2 x 2 Athletic de Bilbao Amistoso de clubes 07/08/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Roma x Genoa 25/08/2019 15h45 x Roma Serie A 01/09/2019 13h

REAL MADRID

O primeiro desafio do Real Madrid no Campeonato Espanhol será contra o , em 17 de agosto, fora de casa.

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 0 x 1 Amistoso de clubes 30/07/2019 Real Madrid 5 x 3 Fenerbahçe Amistoso de clubes 31/07/2019 Red Bull Salzburg 0 x 1 Real Madrid Amistoso de clubes 07/08/2019

Próximas partidas