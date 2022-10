Roma x Real Bétis: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Europa League

Partida acontece nesta quinta-feira (6), pela terceira rodada do Grupo C; veja como acompanhar na internet

Pela liderança do Grupo C, a Roma recebe o Real Bétis, nesta quinta-feira (6), em Roma, na Itália, pela terceira rodada da Liga Europa. O confronto começa às 16h(de Brasília), com o time espanhol defendendo a liderança e os comandados de Jose Mourinho querendo encostar na ponta da tabela. O jogo terá transmissão do Star+, no streaming.

A equipe de Jose Mourinho foi derrotada, por 2 a 1, para o Ludogorets, tendo se recuperado ao beter o HJK, por 3 a 0. Agora, com três pontos conquistados, a equipe quer encostar no time espanhol, que lidera o grupo.

Aliás, o Real Bétis, da Espanha, bateu o HJK, por 2 a 0, na primeira rodada, e o Ludogorets, por 3 a 2, no segundo jogo. Para o duelos, as duas equipes vão com força máxima, sem maiores desfalques. Na Roma, Paulo Dybala, que deixou o campo no último jogo contra a Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano, lesionado, deve começar a partida como titular.

Prováveis escalações

Escalação da provável ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Dybala e Pellegrini.

Escalação do provável REAL BÉTIS: Rui Silva; Montoya, Luiz Felipe, González, Moreno; Akouokou, Carvalho, Canales; Fekir, Joaquín e Bore Iglesias.

Desfalques

Roma

Rick Karsdorp e Ebrima Darboe: lesionados

Real Bétis

Victor Camarasa: lesionado

Quando é?

• Data: quinta-feira, 6 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Stadio Olimpico - Roma, ITA

• Arbitragem: Matej Jug (árbitro), Matej Zunic e Manuel Vidali (assistentes), David Smajc (quarto-árbitro), Pol van Boekel (VAR) e Dennis Higler (assistente de VAR).