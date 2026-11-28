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Campeonato Italiano - Rodada 13 29 de nov. de 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Rome

A Roma recebe o Monza no Estádio Olímpico pela 13ª rodada da Serie A. A partida está marcada para domingo, 29 de novembro, às 18h.

A Roma de Gian Piero Gasperini chega ao confronto após o empate por 2 a 2 com o PSG em Paris, pela Champions League. O time abriu o placar com Hermoso aos cinco minutos, mas foi alcançado no fim pelo pênalti de Malen, que parou os campeões europeus.

No campeonato, a equipe da capital vive um grande momento. As vitórias por 5 a 1 sobre o Parma e por 3 a 0 sobre o Sassuolo confirmaram a boa fase ofensiva do grupo, que ocupa o segundo lugar na tabela.

O Monza de Ivan Juric tem uma situação mais complicada na tabela, mas chega animado pela vitória por 3 a 0 sobre a Fiorentina. Antes desse resultado, a equipe havia perdido quatro jogos consecutivos no campeonato.

Para Juric, será um retorno especial à capital, onde treinou a Roma no outono de 2024. Do outro lado estará Gasperini, seu ex-mentor.

Confira todas as informações sobre horário, canal de TV e streaming para acompanhar Roma x Monza ao vivo.

Notícias dos times

Gasperini deve escalar Svilar no gol, com Mancini, Balerdi e Hermoso na defesa. No meio-campo da provável escalação estão Lulli, Cristante, Kone e Molina, enquanto Dybala, Mora e Malen são esperados no ataque. Pellegrini, Rensch e Vasquez estão indisponíveis para a Roma, que não tem jogadores suspensos.

Juric deve contar com Thiam no gol, com Carboni, Goglichidze e Kouadio à sua frente. Colombo, Akinsanmiro, Birindelli, Mangas e Pessina são esperados no meio-campo, com Varela e Robinson no ataque. O Monza não terá Kouadio Maye, Folorunsho, Ciurria e Ngonge, e não há jogadores suspensos. Novas informações serão divulgadas mais perto do início da partida.

Momento dos times

A Roma somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O mais recente foi o empate por 2 a 2 com o PSG pela Champions League, precedido pela vitória por 5 a 1 fora de casa contra o Parma e pelo triunfo por 3 a 0 sobre o Sassuolo. A única derrota foi por 3 a 2 para o Manchester United, enquanto a vitória por 5 a 2 em Udine completa a sequência. Ao todo, a Roma marcou 17 gols e sofreu 10.

O Monza venceu uma vez e perdeu quatro no mesmo período. A vitória mais recente foi por 3 a 0 sobre a Fiorentina, após as derrotas por 1 a 0 para a Atalanta, 2 a 1 para o Bologna, 4 a 1 para o Napoli e 3 a 2 para o Torino. A equipe marcou 6 gols e sofreu 11.

Histórico do confronto

O confronto mais recente foi a vitória da Roma por 4 a 0 sobre o Monza, pela Serie A, em 24 de fevereiro de 2025. Nos cinco jogos registrados, a Roma obteve três vitórias e dois empates, sem derrotas. Marcou 10 gols e sofreu 3, enquanto o Monza nunca venceu.

Classificação

Na Serie A, a Roma ocupa o segundo lugar na tabela, enquanto o Monza está na 14ª posição.