Roma x Milan AO VIVO e DE GRAÇA! Assista aqui com DAZN e Goal

O DAZN e a Goal levam a você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil, desta vez pela Serie A italiana

O DAZN transmite com exclusividade para o Brasil o duelo entre a Roma e Milan, válido pela 22ª rodada da Serie A italiana, que será exibido AO VIVO e DE GRAÇA no YouTube do DAZN - e aqui na Goal Brasil . A partida, que será disputada no Olímpico de Roma, tem início marcado para este domingo (3), a partir das 17h30 do horário de Brasília.

Em boa fase desde a chegada de Lucas Paquetá, o Milan é o quarto colocado na tabela de classificação, com 35 pontos, e hoje está ficando com a última vaga para a próima edição da Champions League.

A Roma aparece logo atrás, com 34, e, se vencer, ultrapassará o rival. O time da capital, contudo, chega pressionado após ter sido goleado pela Fiorentina por 7 a 1 pela Copa da Itália.

Confira mais informações sobre a partida!

ROMA X MILAN: DATA, HORA, LOCAL E INFORMAÇÕES

JOGO ROMA X MILAN DATA DOMINGO, 03 de fevereiro de 2019 LOCAL Olímpico de Roma - Roma, ITA HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

ROMA X MILAN: STREAMING AO VIVO E DE GRAÇA

Sem transmissão pela TV no território brasileiro, Roma x Milan poderá ser acompanhado no streaming do DAZN, em alta resolução e com narração em português!

A cobertura do DAZN começa alguns minutos antes do duelo, por volta das 17h20 deste domingo, através do canal do Youtube do serviço.

É mais uma oportunidade que a DAZN oferece para quem deseja saber mais sobre o serviço, que será inaugurado oficialmente em 2019, e contará com transmissões exclusivas não só da Serie A, mas também da Copa da Itália, a Ligue 1 francesa e a Copa Sul-Americana 2019.

ROMA X MILAN: NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ROMA

Di Francesco tem uma série de desfalques para o duelo. Cristante e Nzonzi, suspensos, e Juan Jesus, Mirante, Perotti e Under, todos no departamento médico, não estão à disposição. Na lateral-direita, Santon deve ser escalado e do outro lado Kolarov é quem atuará.

O time jogará no 4-2-3-1, com De Rossi e Lo. Pellegrini na primeira linha do meio-campo, Florenzi, Zaniolo e El Shaarawy mais adiantados e Dzeko isolado na frente.

Provável time titular: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Lo. Pellegrini; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

MILAN

Do outro lado, Gattuso tem cinco desfalques certos por questões médicas. Bonaventura, Biglia, Caldara, Reina e Zapata.

O treinador, então, deve manter a equipe no 4-3-3, com Calabria e Rodriguez nas laterais, Kessié, Bakayoko, Paquetá na linha do meio-campo e na frente Piatek centralizado, Suso à direita e Calhanoglu à esquerda.

Provável time titular: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu.

ROMA X MILAN: COMO ACOMPANHAR MINUTO-A-MINUTO

Quem não puder contar com uma boa conexão ainda poderá ficar por dentro das principais jogadas, lances e gols da partida na Goal , através do Tempo Real da partida, clicando aqui .

Na página da partida você ainda pode conferir números, cartões recebidos pelos jogadores e outros detalhes que passam despercebido durante o jogo!

