Roma x Juventus: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Roma e Juventus se enfrentam neste domingo (9), no estádio Olímpico, às 14h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Roma x Juventus DATA Domingo, 9 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Olímpico - Roma, ITA HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O clássico deste domingo será transmitido pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de empatar com o Napoli por 1 a 1, a Juventus busca voltar a vencer no Campeonato Italiano.

Para o clássico, o técnico Allegri pode poupar o capitão Chiellini, recuperado da Covid-19 para o confronto contra a Inter pela Supercopa Italiana.

Do outro lado, a Roma, que vem de derrota para o Milan, não terá Rick Karsdorp e Gianluca Mancini, suspensos, estão fora, assim como Mayoral e Daniel Fuzato ainda com Covid-19.

Provável escalação da Roma: Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Bernardeschi, Morata, Chiesa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 2 x 0 Cagliari Serie A italiana 21 de dezembro de 2021 Juventus 1 x 1 Napoli Serie A italiana 6 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter x Juventus Supercopa italiana 12 de janeiro de 2022 17h (de Brasília) Juventus x Udinese Serie A italiana 15 de janeiro de 2022 16h45 (de Brasília)

ROMA

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 1 x 1 Sampdoria Serie A italiana 22 de dezembro de 2021 Milan 3 x 1 Roma Seria A italiana 6 de janeiro de 2022

Próximas partidas