Roma x Feyenoord: onde assistir ao vivo, horário e informações da final da Conference League 2022

Chegou a hora da decisão! Roma e Feyenoord se enfrentam nesta quarta-feira (25), no Air Albania Stadium, na Albânia, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira edição da final da Uefa Conference League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Roma x Feyenoord DATA Quarta-feira, 25 de maio de 2022 LOCAL Air Albania Stadium - Tirana, Albânia HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir a final desta quarta-feira (25).

MAIS INFORMAÇÕES

A Roma, comandada por José Mourinho, disputa com o Feyenoord o primeiro título da liga recém criada pela UEFA.

Após terminar o Campeonato Italiano na sexta posição, a Roma tenta salvar a temporada com a conquista do título.

Do outro lado, o Feyenoord encerrou o Campeonato Holandês na terceira posição, com 71 pontos conquistados.

A campanha da Roma na Conference League

Na fase de grupos, a equipe de José Mourinho sofreu uma goleada histórica diante do Bodo/Glimt, da Noruega, por 6 a 1.

Apesar da dura derrota, a Roma encerrou na liderança do Grupo C, com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e uma derrota).

Já nas oitavas eliminou o Vitesse por 2 a 1 (agregado), enquanto nas quartas reencontrou o Bodo/Glimt. Porém, desta vez a história foi diferente e, após perder o primeiro jogo por 2 a 1, em casa goleou por 4 a 0 e avançou às semifinais, deixando para trás o Leicester City por 2 a 1.

A campanha do Feyenoord na Conference League

Assim como a Roma, o Feyenoord encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo E, com 14 pontos, registrando quatro vitórias e dois empates.

No mata-mata, passou por Partizan, Slavia Pragae e Olympique de Marselha.

Final também vale a artilharia da Conference League

Cyriel Dessers, do Feyenoord, com 10 gols marcados, e Tammy Abraham, da Roma, vem logo atrás com nove tentos marcados na competição.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ROMA

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 1 x 1 Venezia Campeonato Italiano 5 de maio de 2022 Torino 0 x 3 Roma Campeonato Italiano 20 de maio de 2022

