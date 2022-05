Roma x Feyenoord: escalação, desfalques e mais do jogo da final da Conference League 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (25) para Roma x Feyenoord, a partir das 16h (de Brasília), no Air Albania Stadium, na Albânia, pela final da Conference League. As equipes disputam o primeiro título da liga recém criada pela UEFA.

Na fase de grupos, a equipe de José Mourinho terminou na liderança do Grupo C, com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e uma derrota), o time holandês encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo E, com 14 pontos, registrando quatro vitórias e dois empates.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Albânia, a Roma pode ter o retorno de Nicolo Zaniolo, recuperado de lesão muscular, na equipe titular.

Assim, o técnico Mourinho optará pela saída de Eldor Shomurodov.

Enquanto isso, Cyriel Dessers, emprestado pelo Genk, que se destacou como artilheiro da Conference League, deve comandar o ataque do Feyenoord, que deve adotar uma formação de 4-2-3-1 .

Possível escalação da Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

Possível escalação do Feyenoord: Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kokcu; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers.

DESFALQUES

ROMA:

Mkhitaryan: lesionado

FEYENOORD:

Justin Bijlow e Tyrell Malacia: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Roma e Feyenoord será transmitido ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming, nesta quarta-feira.