Roma x Spezia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam neste domingo (4), pela última rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Roma e Spezia se enfrentam na tarde deste domingo (4), no estádio Olímpico de Roma, às 16h (de Brasília), pela 38ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

A Roma quer deixar para trás o vice-campeonato da Europa League para vencer em casa e garantir a classificação para a competição europeia na próxima temporada. O time de José Mourinho está em sexto lugar, com 63 pontos.

Do outro lado, o Spezia ocupa o 18º lugar, com 31 pontos e precisa, além de ganhar, torcer por um tropeço do Hellas Verona para escapar do rebaixamento.

Prováveis escalações

Roma: Svilar, Ibañez, Samlling, Llorente, Bove, Camara, Shaarawy, Zalewski, Pellegrini, Belotti e Dybala.

Spezia: Dragowski, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou, Esposito, Ekdal, Bourabia, Reca, Amian, Nzola e Gyasi.

Desfalques

Roma

Rick Karsdorp e Marash Kumbulla estão no departamento médico.

Spezia

Emil Holm, João Moutinho, Petar Zovko, Julius Beck, Jacopo Sala e Mattia Caldara estão lesionados.

Quando é?