Roma se recusa a liberar Nahuel Molina para defender a seleção apesar da redução da suspensão imposta pela Fifa

Posição sobre a convocação para a seleção
A Roma informou à Associação Argentina de Futebol que não permitirá que Molina se apresente à seleção nesta semana, segundo o Football Italia. A decisão surpreende muita gente, já que o defensor está, tecnicamente, disponível para parte da próxima Data Fifa.
Embora o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, quisesse incluir o lateral em seus planos, o momento do pedido parece ter pesado na recusa da Roma. O clube italiano manteve sua posição e insiste que o jogador deve se apresentar para treinar com os companheiros de equipe na quarta-feira.
Detalhes da redução da suspensão imposta pela Fifa
A situação tem origem em uma punição disciplinar significativa aplicada pela Fifa. Molina recebeu inicialmente uma suspensão de sete jogos e uma multa de US$ 77.000 por conduta violenta ao fim da final da Copa do Mundo de 2026, na qual a Espanha derrotou a Argentina por 1 a 0 na prorrogação. Seu companheiro de seleção e ex-meio-campista da Roma Leandro Paredes também foi punido, com uma suspensão de dez jogos e multa de US$ 90.000.
No sábado, foi confirmado que a suspensão de Molina havia sido reduzida de sete para quatro jogos. O lateral-direito já cumpriu boa parte da punição ao ficar de fora das três vitórias da Argentina em amistosos contra Bolívia, Burkina Faso e Benin, em outubro. Com esses três jogos contabilizados, resta agora apenas uma partida de sua suspensão reduzida a quatro jogos.
Próximos jogos da Argentina
A Argentina tem dois amistosos internacionais de destaque marcados para a Data Fifa de novembro. A equipe enfrentará primeiro o rival continental Uruguai e depois a Costa Rica. Apesar de Molina estar apto a disputar o segundo jogo, a Roma considera que evitar uma viagem longa é o melhor tanto para o jogador quanto para o clube.
Scaloni continua a contar bastante com jogadores da primeira divisão italiana: sete atletas da Serie A foram incluídos na convocação mais recente da Argentina, enquanto a equipe deixa para trás o drama do verão. Entre os convocados estão os companheiros de Molina na Roma Leonardo Balerdi, Matias Soule e Santiago Castro. Assim, o clube segue bem representado, ao lado da dupla do Como Nico Paz e Maxi Perrone, de Mariano Troilo, do Parma, e de Franco Mastantuono, da Fiorentina.
O papel importante de Molina na disputa da Roma pelo título
Pela Roma, Molina disputou 12 partidas em todas as competições nesta temporada, marcou um gol na Champions League e deu duas assistências na Serie A. Suas contribuições ajudaram o clube a fazer uma boa campanha no campeonato nacional. A Roma ocupa atualmente o terceiro lugar na Serie A, com 27 pontos, apenas dois atrás da líder Lazio.