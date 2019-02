Roma procura Sarri para substituir Di Francesco na próxima temporada

Atual treinador do Chelsea vem sofrendo grande pressão devido aos maus resultados

A Roma entrou em contato com representantes de Maurizio Sarri para ver a possibilidade do técnico italiano treinar o clube na próxima temporada, de acordo com a SkySports. Ele pode substituir Eusebio Di Francesco, que vive um período turbulento no time romano, especialmente após a goleada sofrida para a Fiorentina por 7 a 1, que resultou na eliminação do time da capital na Copa da Itália.

O técnico italiano do Chelsea também vive um momento complicado no Stamford Bridge. Nos últimos 10 jogos, foram cinco vitórias e cinco derrotas, somando todas as competições. Um destaque vai para as três últimas partidas fora de casa na Premier League. Foram três derrotas com 12 gols sofridos.

A torcida dos Blues tem perdido a paciência com o treinador e seu estilo de jogo característico. Gritos de "f****-se o SarriBall" foram ouvidos na derrota para o Manchester United, no Stamford Bridge, pela FA Cup.

Por isso, a própria diretoria do Chelsea já avalia a possibilidade de demitir o técnico italiano. Caso isso aconteça, é possível que a negociação com a Roma fique mais livre e destravada.

(Foto: Andreas Solaro)

Mesmo tendo vencido sete dos últimos 10 jogos, Euseubio Di Francesco vive um momento de incerteza no comando da equipe romana. A goleada e consequente eliminação sofrida para a Fiorentina fez a pressão crescer muito sobre o técnico de 49 anos.

Di Francesco já jogou na Roma entre 1997 e 2001 e chegou para ser técnico do clube no início da temporada 2017/18. Ele levou a equipe à semifinal da Champions League pela primeira vez em 35 anos e foi responsável pelo terceiro lugar do time a Serie A.