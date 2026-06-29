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Manu Kone RomaGetty

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Roma, obrigação de realizar lucros até 30 de junho: segundo as casas de apostas, Ndicka e Kone são os que estão mais próximos de serem negociados

Mercado da bola
Roma

Registrar cerca de 50 milhões em lucros de transferênciasaté 30 de junho para permanecer dentro dos limites impostos pela UEFA. São dias caóticos na Roma, com o novo diretor esportivo D’Amico em busca de compradores para cumprir o orçamento sem, no entanto, enfraquecer demais o time. Além de alguns nomes menos conhecidos, como Romano e Baldanzi, parece certo que a Roma terá que realizar uma venda importante: para os especialistas da Better,o favorito é Evan Ndicka, com cotação de 2,25, seguido por Manu Konè, cotado em 2,30 na William Hill. 


Ambos estão disputando a Copa do Mundo, mas enquanto o zagueiro africano ainda não teve a oportunidade de jogar, o meio-campista da França convenceu a todos no dia de sua estreia como titular contra o Iraque. Mais complicado é que Svilar e Wesley deixem a capital, dois jogadores considerados indispensáveis pelo técnico Gasperini: a saída de ambos está cotada em 3,50.

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