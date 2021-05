Roma e Napoli se interessam por David Luiz; tendência é zagueiro ficar na Europa

Defensor, que está de saída do Arsenal, não deverá voltar ao futebol brasileiro na próxima temporada

Roma e Napoli estão interessados em contratar David Luiz, zagueiro que está de saída do Arsenal ao final de seu contrato, em junho. Os clubes procuraram saber a situação do defensor de 34 anos e formalizaram interesse.

Nos bastidores, comenta-se inclusive que o técnico da Roma, José Mourinho, teria feito contatos com o atleta por meio de uma pessoa comum aos dois. Eles trabalharam juntos no Chelsea, mas o zagueiro acabou vendido ao PSG após a chegada do treinador aos Blues, em 2014.

Outros clubes como Fenerbahçe, Galatasaray (Turquia), Everton (Inglaterra) e Inter Miami (Estados Unidos) são possibilidades para David Luiz. Neste momento, a tendência é que o jogador continue na Europa e não retorne para o futebol brasileiro, como foi especulado recentemente.

A prioridade de David Luiz é tentar disputar a Liga dos Campeões em 2021/22. O jogador também tem preferência por atuar como líbero, em um sistema de jogo no qual possa ser um terceiro zagueiro.

No momento, David pretende descansar nos próximos dias e vai começar a avaliar seu futuro a partir do começo do próximo mês. O desejo é definir seu novo clube para o segundo semestre.

David Luiz já declarou que gostaria de se aposentar no Benfica, onde atuou de 2006 a 2011. Mas a situação finaceira não é confortável, e o clube do técnico Jorge Jesus deverá diminuir sua folha salarial após uma temporada de muitas contratações e poucos resultados em campo.