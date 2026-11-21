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Gian Piero Gasperini celebra o desempenho da Roma, que tem o melhor ataque da Serie A, com 36 gols marcados nas primeiras 12 rodadas do campeonato: média de três gols por jogo.

Com a vitória por 5 a 1 fora de casa sobre o Parma, a Roma chega aos 30 pontos, dois a menos que a líder Lazio, enquanto aguarda a partida da Inter, que tem 28 pontos, fora de casa contra a Atalanta, na noite de domingo.

Após o jogo, o técnico da Roma, Gasperini, disse à Dazn: "Repeti a dancinha ao sair de campo? Não, só cumprimentei os torcedores. Não posso deixar os braços junto ao corpo como um pinguim (risos, nota da redação)".

"Estou muito feliz, até porque sempre há um pouco de incerteza quando vários jogadores vão defender suas seleções durante a pausa do campeonato. Era importante retomar bem, como havíamos terminado. O placar elástico não mostra a dificuldade desta partida, muito mais equilibrada do que sugere o resultado final".

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"É preciso estabelecer metas cada vez mais ambiciosas, mas este é um time que cresce em todos os aspectos. Sofremos um gol ruim, havia o risco de sentir mentalmente e acabar sofrendo o empate em 1 a 1, mas tivemos uma reação muito forte. Com a confiança de saber que podemos marcar gols, mesmo diante de um lance negativo, mantemos a convicção de superar aquilo, seguir em frente e continuar jogando".

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"Lembro quem foi o último jogador a marcar três hat-tricks na Serie A no mesmo ano antes de Malen? Milito ou Gilardino no Genoa. Não, espera: Ilicic na Atalanta. Grande Josip! Malen já havia mostrado seu valor em grandes clubes como PSV Eindhoven, Borussia Dortmund e Aston Villa. Eu talvez só o tenha colocado para jogar onde ele rende melhor".

"Quantos centroavantes no mundo são melhores do que ele nessa posição? Há vários grandes atacantes por aí. Estamos bem servidos também aqui na Serie A, onde alguns jovens de talento estão surgindo. É extraordinário como Malen se encaixa no nosso time, que extrai o máximo dele".