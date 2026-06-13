Roma: Gasperini espera o presente para a Liga dos Campeões; nas apostas, a Roma é a favorita para contratar Greenwood

Mason Greenwood poderia ser o “presente” a ser oferecido a Gian Piero Gasperini após ter levado a Roma de volta à Liga dos Campeões, sete anos após sua última participação. Uma contratação de peso, já que o atacante inglês se destacou no Marselha, marcando nada menos que 48 gols em duas temporadas.





Mas, acima de tudo, uma contratação viável para os giallorossi, como confirmam os analistas de apostas da Planetwin365 e da Goldbet, que cotam em 2,50 a chegada de Greenwood à capital. Atualmente, a Roma está à frente dos outros candidatos, representados principalmente pelo Tottenham e pelo Arsenal, que estão distantes com cotação de 7,00, enquanto a hipótese do Atlético de Madrid fica em 8,00. Uma negociação interessante, que garantiria à equipe de Gasperini um jogador dotado de grande técnica e criatividade para enfrentar da melhor forma o retorno à Champions.