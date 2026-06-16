Roma: Gasp pode sorrir: as renovações de Dybala e Pellegrini estão quase fechadas; quanto às contratações, atenção a Greenwood

“Ainda não sei o que vou fazer, qualquer clube é uma opção”. As palavras proferidas há apenas alguns dias por Paulo Dybala à ESPN, na Argentina, já são uma lembrança distante, e a renovação do contrato com a Roma parece estar a um passo, impulsionada pela perspectiva, para a “Joya”, de voltar a disputar a Liga dos Campeões. As casas de apostas também estão convencidas disso: a permanência na capital paga 1,10 na Sisal. Lorenzo Pellegrini também está prestes a renovar, com salário reduzido, para garantir a continuidade técnica exigida por Gian Piero Gasperini, mesmo com a chegada de alguns reforços. A renovação do ex-capitão vale 1,05 na Betflag.





Por falar em reforços, o nome mais cotado para chegar continua sendo o inglês Mason Greenwood, o ponta/meio-campista canhoto que Gasp não conseguiu encontrar em Leon Bailey. A transferência do Olympique de Marselha (onde marcou 37 gols em duas temporadas) caiu nas apostas de 2,50 para 2,00.