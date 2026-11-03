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A Roma não contará com Pierluigi Gollini no confronto desta noite contra o Manchester United, em Old Trafford, pela Champions League, depois que o goleiro não passou em um teste físico de última hora devido a uma lesão nas costas. Com Mile Svilar, titular da posição, já fora de ação, Gian Piero Gasperini terá de dar a um terceiro goleiro sua primeira partida na temporada diante de um Manchester United sob enorme pressão.

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Gollini é reprovado em teste físico de última hora antes do confronto com o Manchester United

A Roma sofreu um grande revés antes do confronto com o Manchester United pela Champions League: Gollini não se recuperou de um problema nas costas sofrido no último treino. Segundo o Football Italia, o goleiro passou por um teste físico de última hora no hotel da equipe em Manchester, mas foi reprovado.

Sky Sport Italia e Corriere dello Sport confirmam que o italiano não participará da partida em Old Trafford, marcada para as 20h GMT (21h CEST). Gollini estava apenas substituindo Svilar, afastado há mais de um mês.

Vasquez é favorito para estrear na temporada no gol da Roma

Gasperini agora precisa escolher entre duas opções para o posto de terceiro goleiro. O escolhido fará sua primeira partida na temporada nesta noite. O ex-goleiro do Milan Devis Vasquez é o favorito, embora não estivesse inicialmente inscrito pela Roma na Champions League e só tenha sido incluído após a lesão de Svilar.

O colombiano tem pouco ritmo de jogo: disputou apenas uma partida oficial na temporada passada, pelo Besiktas contra o Karagumruk, em 27 de abril. A outra opção é Giorgio De Marzi, de 19 anos, que representa os Estados Unidos na categoria sub-20 e enfrentaria um verdadeiro batismo de fogo.

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Balerdi e Mora devem integrar escalação ofensiva da Roma

Apesar dos problemas no gol, aumentam os relatos de que Leonardo Balerdi e Rodrigo Mora entrarão no time titular, com Gasperini optando por uma formação bastante ofensiva. A Roma pretende tirar proveito da crise do United, enquanto a equipe de Michael Carrick tenta desesperadamente pôr fim a dois meses ruins.

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A expectativa é que a Roma jogue no 3-4-2-1, com Vasquez no gol, atrás de Balerdi, Evan Ndicka e Mario Hermoso. Nahuel Molina, Bryan Cristante, Marten de Roon e Wesley devem formar o quarteto do meio-campo, com Matias Soulé e Mora apoiando Donyell Malen.

O que vem pela frente para Roma e Manchester United?

A partida é importante para os dois clubes na fase de liga, com o United bem dentro da zona de playoffs.

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Uma vitória da equipe de Carrick nesta noite a faria ultrapassar a Roma, enquanto Gasperini espera voltar a contar com Gollini e Svilar em breve.