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Lorenzo Pirola foi o grande protagonista do primeiro tempo do jogo entre seu time, o Olympiacos, e o Milan, disputado na quinta-feira pela quinta rodada da fase de liga da Europa League.

Aos 31 minutos, no lance que deu a vantagem ao vice-campeão grego, o zagueiro italiano provocou o gol contra do goleiro do Milan, Mike Maignan, que desviou para a própria rede a bola rebatida pelo travessão após a cabeçada de Pirola na cobrança de escanteio de Gustavo Sá para a pequena área.

Quatro minutos depois, o próprio Pirola fez um grande corte em cima da linha, afastando com um carrinho a finalização de Alphadjo Cisse para o gol vazio. Cisse havia chegado à bola antes do goleiro Stefan Ortega, que saíra para interceptar o lançamento em profundidade de Ardon Jashari.

E não parou por aí: no primeiro minuto dos acréscimos da etapa inicial, Pirola quase marcou o segundo gol, chutando por cima do travessão com a esquerda, em ótima posição, após cruzamento rasteiro de Onyemaechi. Ele havia recebido a bola de Joao Silva, acionado por um passe de Gelson Martins, que recuperara a posse no campo de ataque.

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O cenário mudou no segundo tempo. Depois do 2 a 0 marcado aos 49 minutos pelo português Joao Silva, com assistência do suíço Remo Freuler, ex-Bologna e Atalanta, aos 56 minutos Pirola não conseguiu conter Omari Hutchinson, autor de um gol e duas assistências na virada do Milan, com gols de Alphadjo Cisse de cabeça aos 63 minutos e de Christian Pulisic em uma finalização de primeira com a direita aos 71. Depois, aos 95 minutos, Diego Moreira fechou o placar em 2 a 4 num contra-ataque.

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Nascido em 2002, Pirola passou pelas categorias de base da Inter, com a qual conquistou o título italiano sub-17 e também a Supercopa nacional.

Em seu currículo está ainda o título italiano de 2020, quando Antonio Conte lhe deu sua primeira e única oportunidade no time principal da Inter, em 16 de julho. Pirola saiu do banco no lugar de Antonio Candreva a dez minutos dos 90 na vitória por 4 a 0 fora de casa sobre a Spal. Depois, a Inter o emprestou ao Monza, da Serie B, por duas temporadas.

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Pirola tem contrato até junho de 2028 com o Olympiacos, que o contratou da Salernitana por 3 milhões de euros na janela de transferências do verão de 2024. Desde então, disputou 82 partidas, com um gol, uma assistência e seis cartões amarelos. Em 2025, conquistou a dobradinha, com os títulos do Campeonato Grego e da Copa da Grécia.

Pirola passou por todas as seleções de base da Itália, do sub-15 ao sub-21 (três gols em 26 jogos), mas nunca atuou pela seleção principal. Agora, espera e torce por uma convocação do técnico Roberto Mancini.

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Tuttosport informa que Roma e Lazio devem disputar Pirola no mercado: o jogador sente saudades da Itália, razão pela qual seus representantes, liderados por Beppe Riso, colocaram em espera as conversas com o clube grego sobre uma possível renovação de contrato.

A prioridade é a possibilidade de voltar a jogar na Serie A. O retorno provavelmente aconteceria no próximo verão, mas talvez já na janela de transferências de inverno, que começará oficialmente em 28 de dezembro. Mais de um clube já começou a sondar a situação.

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A Roma acompanha Pirola há algum tempo e segue de olho nele. Por suas características, o zagueiro parece perfeito para atuar na linha de três defensores de Gian Piero Gasperini, seja pelo lado esquerdo, seja na posição central.

Mas também é preciso ficar de olho na Lazio, que nos últimos dias iniciou contatos com o agente Riso para explorar os termos de uma possível negociação e parece muito interessada. Em Formello, a intenção é estruturar a operação como um empréstimo com opção de compra. A boa relação entre os dirigentes da Lazio e a agência GR Sports pode facilitar outro negócio, depois dos envolvendo Davide Frattesi e Andrea Pinamonti fechados no verão.

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Uma curiosidade para terminar: Pirola tem um irmão gêmeo, Carlo, que joga como goleiro no Arcellasco Città Di Erba, da Eccellenza da Lombardia.