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Soule RomaGetty Images

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Roma é a rainha do mercado da bola, mas agora precisa vender: para os bookies, Soulé e Koné estão na linha de frente para a saída

Roma

Roma segue se confirmando como uma das rainhas da janela de transferências de verão. Após a chegada do argentino Nahuel Molina, está muito perto o golpe por Rodrigo Mora, contratação de 50 milhões de euros que pode dar a Gian Piero Gasperini aquela peça ofensiva fundamental para o seu jogo. Uma janela importante, que precisa necessariamente olhar para o balanço, com a Roma “obrigada” também a vender.

Segundo os bookmakers, os principais candidatos a deixar a capital até o fim da janela de verão são Matias Soulé e Manu Koné. O ponta argentino, também por conta de uma concorrência cada vez mais acirrada no setor de criação, vê sua saída até setembro ser oferecida a 1,70 pelos especialistas de Betflag e Better.

O ótimo Mundial disputado com a França por Manu Koné colocou o francês no radar de vários clubes europeus: sua saída da Roma até o fim da janela está cotada a 2,20 nas plataformas dos bookmakers. Saídas talvez dolorosas, mas estratégicas, necessárias para financiar as últimas peças pedidas pelo técnico (Luis Henrique e Udogie acima de todos) para completar um verão de absoluto protagonismo.

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