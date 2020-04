Roma aceita corte de salário de quatro meses em meio à crise; medida envolve time principal e comissão

Equipe e comissão técnica abrem mão de vencimentos até junho, mas mas caso a temporada recomece será negociado um plano de pagamentos

Os jogadores e a comissão técnica da , liderada pelo técnico Paulo Fonseca, renunciaram a quatro meses de salário, devido à pandemia do novo coronavírus, que obrigou ao adiamento das competições.

"Sempre conversamos sobre a união na Roma e, voluntariamente, cortamos seus salários pelo resto da temporada. Os jogadores, o técnico e sua comissão provaram que realmente estamos nisso juntos. O capitão do clube Dzeko, todos os jogadores e o técnico Paulo Fonseca demonstraram entender o que esse clube representa. Também agradecemos a todos pelo excelente gesto em relação aos funcionários deste clube, disse o executivo-chefe Guido Fienga.

A equipe romana acrescenta ainda que “os jogadores e a equipa técnica também concordaram em pagar coletivamente a diferença salarial dos funcionários da AS Roma que foram colocados no sistema de segurança social do governo italiano para garantir que recebessem sua renda mensal regular.

O elenco abriu mão dos salários de março, abril, maio e junho, mas caso a temporada recomece será negociado um plano de pagamentos.