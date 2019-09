Roma 'cidadã': italianos ajudam a encontrar mais uma criança desaparecida

Após campanha do time italiano, quinta criança é encontrada

No dia 1 de junho de 2019, mais de 350 milhões de pessoas ao redor do globo pararam para assistir à finalíssima da temporada 2018-19 da Liga dos Campeões entre Liverpool e Tottenham. Durante toda a edição do torneio, segundo dados do Facebook Watch, mais de 720 milhões de usuários passaram pelo menos 1 minuto assistindo a competição. A prateleira mais alta do futebol europeu tem um alcance global e um potencial de transmissão de informações incalculável. E essa imensa plataforma pode ser usada para o bem.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Pensando nisto, a , que possui mais de 10 milhões de seguidores espalhados por suas redes sociais, decidiu criar uma campanha inovadora na hora de divulgar seus movimentos no mercado da bola. Em parceria com organizações que combatem o abuso infantil, desde o início da última janela de transferências, no dia 30 de julho, o clube italiano decidiu publicar vídeos com fotos de várias crianças desaparecidas em cada um de seus anúncios em seu Twitter oficial.

🇭🇷✅ Done Deal! Nikola Kalinic has joined #ASRoma on loan 💪



And just as we’ve done all summer, we’re using our transfer announcements on Twitter to help search for missing children.@MissingKids ❤️ @ICMEC_official ❤️ @missingpeople pic.twitter.com/r9W0eSCLOj — AS Roma English (@ASRomaEN) September 2, 2019

No dia 22 de agosto, antes do começo da temporada, os romanistas divulgaram a primeira criança encontrada, uma menina de Londres, que apareceu no anúncio do zagueiro Mert Cetin. Desde então, mais quatro jovens que estavam desaparecidos foram identificados, o último deles hoje, enquanto a Roma se preparava para sua estreia na Europa League diante do Istanbul Bakaksehir, Independente do resultado da partida, a Roma já fez um golaço fora das quatro linhas.

🛑 FANTASTIC NEWS 🛑#ASRoma has tonight been informed by our amazing partner @missingpeople that a 16-year-old girl from London has become the FIFTH young person featured in Roma’s missing children social media campaign to be found safe.



The girl appeared in 3 player videos pic.twitter.com/2kaAFRwvAl — AS Roma English (@ASRomaEN) September 19, 2019

Iniciativas como esta só mostram o enorme potencial que o futebol traz consigo, não só nas paixões que levam os torcedores aos estádios, mas também como combustível para transformar vidas. E todos podem ter certeza que os fãs do gigante italiano certamente estão orgulhosos de torcer para seu clube do coração.