Roma x Cádiz ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (16), em preparação para o retorno da temporada europeia; veja como acompanhar na TV e na internet

Se preparando para o retorno da temporada, Roma e Cádiz se enfrentam na tarde desta sexta-feira (16), em Albufeira, a partir das 16h (de Brasília), em amistoso. O duelo não será transmitido para o Brasil.

Sétima colocada da Serie A italiana, a Roma sabe que terá que retomar o campeonato com força total se quiser se classificar para alguma competição europeia no próximo ano. Do outro lado, o Cádiz está na penúltima posição da La Liga e quer aproveitar o duelo para fechar a sua preparação para o retorno e conseguir escapar do rebaixamento.

Escalações:

Escalação do provável Roma: a confirmar.

Escalação do provável Cádiz: a confirmar.

Desfalques

Roma

Wijanldum, Cristante, Spinazzola e Darboe estão lesionados.

Cádiz

Garrido, Zaldua, Chust e Momo estão no departamento médico.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 16 de dezembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: estádio municipal de Albufeira, Albufeira - POR