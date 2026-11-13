Roma, boas notícias para Gasperini: três nomes de peso voltaram a treinar com o grupo Depois de Dybala e Mancini, que já haviam voltado a treinar com o grupo nos últimos dias, Mile Svilar também finalmente voltou a treinar com os demais companheiros

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Depois de Dybala e Mancini, que já haviam voltado a treinar parcialmente com o grupo nos últimos dias, Mile Svilar também finalmente voltou a treinar com os demais companheiros.

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Boas notícias de Trigoria para Gian Piero Gasperini. A pausa para as seleções está permitindo à Roma recuperar vários de seus jogadores mais importantes que estavam na lista de lesionados. Depois dos avanços registrados nos últimos dias por Paulo Dybala e Gianluca Mancini, hoje veio mais um sinal positivo de Mile Svilar.

DYBALA E MANCINI - O zagueiro italiano e o atacante argentino já haviam voltado a treinar parcialmente com o grupo nos últimos dias, após se recuperarem de seus respectivos problemas físicos: um incômodo no músculo flexor direito, no caso de Mancini, e uma lesão na panturrilha, no de Dybala. No treino de hoje, ambos participaram de toda a atividade com os companheiros, dando mais um passo importante rumo ao retorno.

SVILAR VOLTA A TREINAR - A notícia mais aguardada, porém, diz respeito ao goleiro sérvio. Segundo a Sky Sport, Svilar participou da primeira parte do treino com o restante da equipe. É um sinal animador após o longo período afastado por causa do problema no pé. Sua recuperação avança, e a Roma pode ter mais confiança na possibilidade de contar novamente com seu camisa 1 já no retorno da pausa

OS TRÊS SERÃO TITULARES NO RETORNO? - A Roma voltará a campo no próximo sábado, 21 de novembro, quando enfrentará o Parma fora de casa, a partir das 18h. Será um compromisso importante para Gasperini, que espera poder contar novamente com três peças fundamentais para retomar a perseguição à Lazio e à Inter, que estão à sua frente no topo da tabela. No papel, o calendário da Roma não é difícil: depois, pela Série A, virão o duelo em casa contra o Monza, em 29 de novembro, e a partida fora de casa contra o Bologna, em 4 de dezembro. Os próximos compromissos pela Champions League, porém, estão marcados em vermelho no calendário: contra o PSG, na quarta-feira, 25 de novembro, e contra o Sporting Lisboa, em 8 de dezembro. A Roma precisa somar pontos na disputa por uma vaga nos playoffs.