Roma x Bayer Leverkusen ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Europa League

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (11), pelo jogo de ida; veja como acompanhar na TV e na internet

A Roma recebe o Bayer Leverkusen na tarde desta quinta-feira (11), a partir das 16h (de Brasília), no estádio Olímpico de Roma, pelo jogo de ida da semifinal da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, do Star+, no streaming,

Após ficar na segunda posição de seu grupo, a Roma passou por RB Salzburg (derrota por 1 a 0 e vitória por 2 a 0), Real Sociedad (2 a 0 e 0 a 0) e Manchester United (2 a 2 e 3 a 0). A equipe de José Mourinho perdeu no fim de semana pelo italiano não poderá contar com Karsdorp e Llorente, machucados.

Do outro lado, o Bayern Leverkusen eliminou o Monaco (derrota por 3 a 2 e vitórias por 3 a 2 no tempo normal e 5 a 3 nos pênaltis), o Ferencváros (vitórias por 2 a 0) e o Saint-Gilloise (1 a 1 e 4 a 1). Os alemães também foram derrotados no alemão e seguem com Schick e Lunev no departamento médico.

Nos últimos quatro jogos entre as equipes, a Roma venceu uma vez, o Bayer uma, além de um empate.

Prováveis escalações

Roma: Rui Patrício, Mancini, Smalling, Ibañez, Matic, Cristante, Zalewski, Spinazzola, Dybala, Pellegrini e Abraham.

Bayer Leverkusen: Hradecky, Hincapié, Tah, Tapsoba, Andrich, Palacios, Grimpong, Bakker, Diaby, Wirtz e Hlozek.

Desfalques

Roma

Karsdorp e Llorente estão lesionados.

Bayer Leverkusen

Lunev e Schick estão no departamento médico.

Quando é?