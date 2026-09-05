Roma atropela a Atalanta nos minutos finais e mantém 100% de aproveitamento na Serie A

A Roma segue com 100% de aproveitamento na Serie A mesmo após a terceira rodada. Em casa, contra a Atalanta, os comandados de Gian Piero Gasperini caminharam por muito tempo para uma derrota, mas graças aos gols muito tardios de Mario Hermoso (89') e Matías Soulé (90+3') viraram a desvantagem de 0 a 1 em uma vitória por 2 a 1 muito sofrida.

Antes da partida, os olhares estavam voltados para Marten de Roon, que recentemente deixou a Atalanta como lenda do clube para ir para a Roma. O jogador de Zwijndrecht começou no banco e, assim como Devyne Rensch, não entrou em campo. Donyell Malen, claro, começou entre os titulares e foi substituído após uma hora.

Malen teve algumas chances no primeiro tempo, mas foi menos letal do que nas duas partidas anteriores, nas quais marcou cinco gols no total. Assim, o internacional da seleção holandesa não conseguiu vencer o goleiro da Atalanta, Marco Carnesecchi, em uma posição promissora.

O placar foi aberto contra a lógica do jogo pela Atalanta. Charles De Ketelaere disparou pela frente de Hermoso e cruzou. Evan Ndicka desviou o cruzamento do belga com o pé, mas não conseguiu evitar que Éderson soltasse uma bomba na sobra para marcar: 0 a 1.

Por muito tempo, parecia que ficaria nisso, mas em grande parte graças a Soulé o destino decidiu de outra forma. Pouco antes do fim, o argentino cobrou escanteio na cabeça de Hermoso, que encontrou o canto oposto com uma bela cabeçada em arco: 1 a 1.

Ficou ainda mais insano no Olímpico. Santiago Castro, substituto de Malen, que antes do empate já havia acertado a trave duas vezes, levou a bola até Paulo Dybala. O meia, por sua vez, encontrou espaço para o compatriota Soulé, que cortou para dentro, bateu com a visão encoberta e surpreendeu Carnesecchi no canto curto: 2 a 1.

Assim, a Roma tem nove pontos após três jogos e, ao lado da Inter, que mais cedo no dia venceu o Napoli em um duelo espetacular, é por enquanto a única equipe com essa pontuação após três rodadas. Milan, Juventus e Lazio (seis pontos em dois jogos) ainda podem igualar esse feito.