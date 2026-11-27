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Ryan Friedkin é aguardado em Trigoria para impulsionar o mercado de transferências de inverno da Roma. O vice-presidente executivo do clube, filho do proprietário Dan, terá de avaliar a situação em várias frentes: mercado, fair play financeiro e estádio.

La Gazzetta dello Sport escreve que a visita também pode ser uma oportunidade para iniciar as conversas visando à renovação do contrato do técnico Gian Piero Gasperini, atualmente vinculado ao clube até junho de 2028 e com salário líquido de 5 milhões de euros por ano. O valor já faz dele o técnico mais bem pago da Serie A, ao lado de Luciano Spalletti, da Juventus.

Enquanto isso, Gasp espera e torce pela chegada de dois reforços em janeiro: um jogador para o lado esquerdo e um meia-atacante. O sonho continua sendo o brasileiro Endrick, do Real Madrid, também pretendido pelo Milan.

Il Corriere dello Sport escreve que Dan Friedkin tem uma ótima relação com o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, e se inspira no projeto dele para investir em jovens talentos com uma grande academia.

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O clube francês conta com um centro de treinamento que custou mais de 300 milhões de euros em Poissy, a cerca de meia hora do centro de Paris. Inaugurado em 21 de novembro de 2024, ele tem cerca de 200 funcionários, 17 campos impecavelmente cuidados, dos quais 7 são reservados às categorias de base, além de espaços para preparação física, recuperação e monitoramento de desempenho.

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Há também um centro educacional integrado, com professores, tutores e profissionais especializados. A relação com a tecnologia também tem regras: para os menores de 15 anos, o uso do celular é permitido por uma hora por dia; dos mais velhos, o aparelho é recolhido à noite. Nas salas de recreação, ao lado das mesas de pebolim e de futebol de mesa, há também pianos.

O modelo é o das universidades dos Estados Unidos: "Primeiro, homens; depois, jogadores". Uma das primeiras frases que recebem quem chega é de Steph Curry, estrela da NBA: "O sucesso não é um acaso, mas uma escolha". O projeto se desenvolve em torno de três pilares: formação esportiva, educação escolar e desenvolvimento pessoal. Em 2026, 97% dos jovens foram aprovados no Baccalauréat, exame que conclui o ensino médio francês.

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O destino ideal continua sendo a formação profissional, em Paris ou em outro clube. Os números dão uma dimensão do projeto: 10 jogadores formados na academia atuaram pelo time principal durante a temporada 2025/2026, e 4 deles também jogaram na Champions League: Zaire-Emery, Mayulu, Mbaye e Ndjantou. Outros 28 jogadores formados pelo PSG atuam nas 5 principais ligas europeias, enquanto 33 atletas sub-23 formados pelo clube jogam hoje em nível profissional.

O diretor da academia do PSG é o ex-meio-campista Yohan Cabaye, que explica em entrevista ao Il Corriere dello Sport: "Meu trabalho está totalmente alinhado às ambições do clube: fazer da formação dos jovens um pilar duradouro da estratégia esportiva e ajudá-los a alcançar o mais alto nível. Nossa responsabilidade vai muito além do futebol. Estamos comprometidos com um modelo baseado em três pilares: desenvolvimento esportivo, desempenho escolar e educação pessoal. O objetivo é formar não apenas jogadores de futebol, mas também os cidadãos responsáveis de amanhã. O campus do PSG, concebido e idealizado pelo nosso presidente Nasser Al Khelaifi, é uma estrutura excepcional".

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"Compartilhamos com o time principal uma visão esportiva comum, conduzida pelo presidente, por Luis Campos e por Luis Enrique, com quem trabalhamos em estreita colaboração. Essa continuidade nos permite preparar gradualmente nossos jovens para as exigências do futebol profissional e oferecer oportunidades a eles quando estão prontos para dar o próximo passo. Nossa ambição final é ver esses jovens se firmarem nos mais altos níveis. É especialmente gratificante quando conseguem alcançar esse objetivo vestindo a camisa do Paris Saint-Germain".